Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruchdiebstahl in Steinmetzbetrieb

Jever (ots)

Im Zeitraum von Samstag, den 23.10.2021 / 18.00 Uhr, bis Sonntag, den 24.10.2021 / 01.00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter durch das Aufhebeln eines Fensters in einen Steinmetzbetrieb ein und betraten die Räumlichkeiten sowie den privaten Bereich der Geschädigten. Über das erlangte Diebesgut können bislang keine Angaben gemacht werden. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen. Tel. 04461-92110.

