Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Brand eines Restmüllcontainers

Wilhelmshaven (ots)

Auf einem Hinterhof in der Werftstraße gerät am 23.10.2021, 23.20 Uhr, aus bislang ungeklärter Ursache ein Restmüllcontainer in Brand und muss durch die Berufsfeuerwehr Wilhelmshaven abgelöscht werden. Der Container wird vollständig zerstört.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell