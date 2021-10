Freiwillige Feuerwehr Lügde

FW Lügde: Hecke gerät in Brand

Lügde-Rischenau (ots)

Sonntag, 03.10.2021, 01:28 Uhr, Hauptstraße. Aus ungeklärter Ursache geriet eine Hecke in der Hauptstraße im Ortsteil Rischenau in Brand. Die Leitstelle der Feuerwehr alarmierte daraufhin die Einheit Rischenau mit dem Einsatzstichwort "Feuer 2 Heckenbrand". Da die brennende Hecke direkt an eine Tankstelle angrenzte, wurde das Alarmstichwort auf "Feuer 3" erhöht und weitere Einheiten der Feuerwehr Lügde fuhren die Einsatzstelle an. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte an der Einsatzstelle, standen ca. 10 Meter Hecke bereits in Vollbrand. Ein Trupp unter Atemschutz konnte schnell den Heckenbrand mit einem C-Rohr ablöschen. Die Einsatzkräfte kontrollierten anschließend den betroffenen Bereich mit der Wärmebildkamera auf Glutnester. Im Anschluss wurde die Hecke ausgiebig gewässert um ein wideraufflammen zu vermeiden. Weitere Maßnahmen waren seitens der Feuerwehr nicht nötig.

