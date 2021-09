Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Ermittlungen zur Brandursache in Ettlinger Hotel

Karlsruhe (ots)

Wie bereits berichtet brach am Sonntagabend im Saunabereich eines Ettlinger Hotels ein Brand aus. Kriminaltechniker des Polizeipräsidiums Karlsruhe, sowie ein Sachverständiger haben inzwischen den Brandort untersucht und keine Hinweise auf einen technischen Defekt festgestellt. Nach den bisherigen Erkenntnissen kommt das Aufbringen einer bislang unbekannten Flüssigkeit auf den heißen Saunaofen als Brandursache in Betracht. Die Zeugenvernehmungen und die Ermittlungen zu dem möglichen Verursacher des Brandes dauern an.

Dieter Werner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell