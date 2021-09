Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Rheinstetten-Mörsch - Trio stiehlt Pkw-Katalysator

Karlsruhe (ots)

Vermutlich drei noch unbekannte Personen haben am Dienstag kurz nach Mitternacht in der Wormser Straße in Mörsch den Katalysator an einem VW Polo entwendet.

Eine Zeugin hatte gegen 0.20 Uhr Geräusche vernommen und an dem Fahrzeug drei Personen gesehen, die in Richtung der Sommerstraße weitergingen. Zuvor wurde der offenbar zuvor angehobene Polo noch abgesenkt, wie zu erkennen war.

Die Frau verständigte umgehend die Polizei. Allerdings blieb die Fahndung nach dem Trio ohne Ergebnis.

Hinweise werden hierzu beim Polizeirevier Ettlingen unter 07243 32000 entgegengenommen.

Ralf Minet, Pressestelle

