Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Dieb auf frischer Tat ertappt

Karlsruhe (ots)

Am frühen Dienstagmorgen wurde ein 36-Jähriger Dieb auf frischer Tat auf der Karlstraße ertappt. Der Mann hatte sich gegen 02.45 Uhr Zugang zu einem geparkten Pkw verschafft und war gerade dabei diesen nach Wertsachen zu durchsuchen, als der Eigentümer dazukam. Dieser hielt den 36-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Bei der Durchsuchung des Beschuldigten wurde ein Mobiltelefon aufgefunden, das mit hoher Wahrscheinlichkeit in der Nacht aus einem geparkten Pkw in der Jollytraße gestohlen wurde. Die Ermittlungen, ob der 36-Jährige für weitere Pkw-Aufbrüche verantwortlich ist, dauern an.

Dieter Werner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell