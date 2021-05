Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Wohnungsbrand in Kastellaun

Koblenz (ots)

Nach dem Eingang mehrerer Notrufe über eine in Brand geratene Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Schubertstraße in Kastellaun rücken Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zum Einsatzort aus.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell