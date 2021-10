Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: PKW-Aufbrüche

Ludwigshafen (ots)

Unbekannte schlugen im Laufe des Sonntags (24.10.2021) die Scheibe eines geparkten PKW ein. Der VW Caddy war am Tattag im Zedwitzhof geparkt. Aus dem Fahrzeuginnern wurden keine Gegenstände entwendet. Ebenfalls bei einem versuchten PKW-Aufbruch blieb es bei einem geparkten Porsche Cayenne, der in der Nacht von Samstag (23.10.2021) auf Sonntag (24.10.2021) in der Jaegerstraße parkte. Hier wurde die linke Fondscheibe eingeschlagen.

Erfolgreicher war dagegen eine PKW-Aufbruch am Sonntag (24.10.2021). Zwischen 14.20 Uhr und 17.20 Uhr schlugen Unbekannte die Heckscheibe eines geparkten VW Caddys ein und stahlen das darin befindliche Werkzeug (Bohrmaschinen). Das Werkzeug hatte einen Wert von 3500 Euro.

Zu einem weiteren PKW-Aufbruch kam es in dem Zeitraum vom 22.10.2021 bis 24.10.2021 in der Mannheimer Straße. Dort wurden auch Werkzeuge aus einem geparkten Kleintransporter gestohlen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

