POL-HX: Gegen wartendes Fahrzeug geschleudert: 40.000 Euro Sachschaden

Auf der B 64 bei Brakel ist bei einem Unfall an der Abfahrt zur B 252 ein Sachschaden von knapp 40.000 Euro entstanden. Am Dienstag, 6. Juli, wollte gegen 16.25 Uhr der 61-jährige Fahrer eines Ford Fiesta, der aus Richtung Paderborn kam, nach links auf die Abfahrt zur B 252 abbiegen. Dabei achtete er nicht auf einen entgegenkommenden grauen BMW, der von einem 42-Jährigen gesteuert wurde. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Ford noch auf einen grauen Opel Astra geschleudert wurde, der an der Auffahrt zur B 64 wartete.

Der BMW-Fahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht, das er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. An dem BMW war die Vorderachse gebrochen und ein Rad abgerissen, so dass hier von einem wirtschaftlichen Totalschaden ausgegangen wird. Auch an dem Ford entstand Totalschaden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Opel wurde nur leicht beschädigt und konnte seine Fahrt fortsetzen. Der Gesamtschaden wird auf fast 40.000 Euro geschätzt. Der Verkehr konnte an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. /nig

