POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss; Verkehrsunfälle nach Schneeschauer

Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Harpstedt

Am Samstag, 04. Dezember 2021, gegen 14:15 Uhr, kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei einen Pkw, welcher die Autobahn 1 in Richtung Hamburg befuhr. Während der Kontrolle ergaben sich bei dem 39-jährigen Fahrer aus den Niederlanden Anhaltspunkte für eine Drogenbeeinflussung. Diese Vermutung wurde durch einen Drogenvortest bestätigt. Dieser fiel positiv auf Kokain aus. Dem Mann wurde in einer Polizeidienststelle durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und gegen ihn ein Bußgeldverfahren wegen des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mitteln eingeleitet.

Verkehrsunfälle nach Schneeschauer:

Im Zuständigkeitsbereich der Autobahnpolizei Ahlhorn ereigneten sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag 3 Verkehrsunfalle auf Grund von nicht angepasster Geschwindigkeit bei Glätte. Ein 24-Jähriger aus Wardenburg befuhr mit seinem Pkw die Autobahn 28 in Richtung Bremen und kam um 00:40 Uhr in Höhe der Anschlussstelle Hude infolge der nicht angepassten Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich und kam auf dem Dach zum Stillstand. Der 24-Jährige verletzte sich leicht und wurde einem Krankenhaus zur weiteren Behandlung zugeführt. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von ca. 20.000 Euro.

Zuvor hatten sich zwei Verkehrsunfälle auf der Autobahn 1 zwischen den Anschlussstellen Wildeshausen-Nord und Gr. Ippener in Fahrrichtung Bremen im Bereich der Gem. Harpstedt ereignet. Gegen 21:04 Uhr war ein 22-jähriger aus Cloppenburg zu schnell bei Schneeglätte unterwegs und kam von der Fahrbahn ab. Das gleiche Schicksal widerfuhr gegen 21:42 einem 40-jährigen aus Bremen. In beiden Fällen blieb es bei Sachschäden. Der Gesamtschaden wir auf ca. 14.000 Euro geschätzt.

