Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Trickdiebe bestehlen Seniorin

Anzeigen nach Eier-Würfen

Kierspe (ots)

Eine Seniorin hob Samstagmittag Bargeld in einer Kiersper Bank ab. Anschließend ging sie nach Hause. Auf dem Heimweg sprach sie gegen 13.55 Uhr ein Pärchen an der Straße "Bordinghausen" an und verwickelten sei in ein Gespräch. Kurz darauf rannte das Diebes-Paar weg. Sie hatten ihrem Opfer das frisch abgehobene Geld aus der Handtasche gezogen. Ein Zeuge beschrieb die Täter wie folgt:

Weibliche Person: etwa 160 cm groß, dunkel gekleidet, Kopftuch Männliche Person: etwa 180 cm groß, dunkel gekleidet, schwarze Haare

Bisher unbekannte Tatverdächtige bewarfen zwischen 31.10., 21 Uhr, und 1.11., 13 Uhr, ein Wohnhaus am Glockenweg mit Eiern. Dabei ging der Sensor einer Außenleuchte zu Bruch. Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Auch "Am Hedberg" waren Eierwerfer unterwegs. Hier wurden in derselben Nacht zwischen 13.30 und 15 Uhr die Fassade sowie die Eingangstür eines Hauses beschmiert. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Hinweise nimmt die Wache Meinerzhagen entgegen. (dill)

