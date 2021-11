Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zwei Einbrüche angezeigt

Sachbeschädigung an Schule

Meinerzhagen (ots)

Unbekannte Täter drangen Samstag vermutlich über ein Fenster in ein Wohnhaus am Droste-Hülshoff-Weg ein. Der oder die Unbekannten durchwühlten Schränke. Ob bzw. wieviel Beute sie machten, steht noch nicht fest. Wer hat zwischen 7 und 20 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Auch an der Beurhausstraße waren Täter aktiv. Ihr Versuch, zwischen dem 27.10. und 1.11. die Terrassentür aufzubrechen, misslang.

Am Schulzentrum Rothenstein beschädigten unbekannte Täter zwischen 29.10. und 1.11. eine Schieferplatte an der Überdachung und warfen die Glasscheibe einer Tür mit einem Stein ein. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor. Offenbar hatten Unbekannte dort eine Party gefeiert. Auf dem Gelände befanden sich diverser Unrat sowie Bierflaschen. An weiteren Glasscheiben fanden Polizeibeamte Anhaftungen von Eiern.

Hinweise zu den Taten nimmt die Polizeiwache Meinerzhagen entgegen. (dill)

