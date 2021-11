Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe beschädigen Bagger

Vandalen dringen in Firma ein

Plettenberg (ots)

Unbekannte Täter waren an der Grabenstraße unterwegs. In der Nacht zu Allerheiligen brachen sie gewaltsam die Tür eines dort geparkten Baggers auf. Sie machten zwar keine Beute, hinterließen jedoch Sachschaden. Wer hat die Tat beobachtet? Hinweise nimmt die Wache in Plettenberg entgegen. (dill)

Ein oder mehrere Täter drangen vermutlich in der Nacht zu Freitag in eine größtenteils leerstehende Firma an der Bannewerthstraße ein. Darin nahmen sie einen Gabelstapler in Betrieb und versuchten damit die Tür zu einem angrenzenden Gebäudekomplex zu durchbrechen. Auch Graffiti stellten Polizeibeamte bei der Begehung des Tatortes fest. Beute machten die Vandalen offenbar keine. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch. Wer hat in der Tatnacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Wache Plettenberg entgegen. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell