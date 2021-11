Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ungebetener Party-Gast

Randalierer in der Innenstadt

Werdohl (ots)

Eine Feier-Gesellschaft bekam Sonntagfrüh ungebetenen Besuch. Gegen 2 Uhr schlug an der Party-Location im Vereinsheim an der Ütterlingser Straße ein Plettenberger (24) auf. Er kletterte über einen Zaun, beschädigte diesen und pöbelte ohne erkennbaren Grund die Gäste an. Der Gastgeberin (19) schlug er mit der Faust ins Gesicht. Gegenüber den Polizeibeamten verweigerte er jede Aussage über sein Motiv. Mit einem Platzverweis und einer Strafanzeige wegen Körperverletzung im Gepäck verließ er den Tatort. (dill)

Unbekannte Täter haben Teile der Auspuffanlage samt Katalysator eines Mercedes-LKW entwendet. Das Fahrzeug stand "Am Paulstück". Die Tat muss sich zwischen dem 15.10. und 26.10. ereignet haben. Hinweise zu den Tätern nimmt die Wache Werdohl entgegen. (dill)

In der Nacht zu vergangenem Freitag verschwand an der Ascheyer Straße, Ecke Drosselweg, ein Fahrrad. Das Rad war auf einem Fahrradträger befestigt und mit einem Schloss gesichert. Die Täter knackten das Schloss und durchtrennten einige Kunststoffhalterungen und nahmen ihre Beute mit. Wer kann Angaben zur Tat oder zum Verbleib des schwarzen Bulls Copperhead 3 Mountainbikes machen? (dill)

Zeugen meldeten Sonntagabend eine Gruppe randalierender Jugendlicher im Bereich der Bahnhofstraße. Die Anrufer gaben an, die Truppe junger Männer habe zunächst die Glasscheibe einer Telefonzelle in der Freiheitsstraße beschädigt. Anschließend hätten sie zwei Blumenkübel an der Bahnhofstraße zertrümmert. Eine Polizeistreife traf die Tatverdächtigen auf der Lennebrücke an. Sie leugneten, etwas mit den Sachbeschädigungen zu tun zu haben. Gegen die vier Verdächtigen aus Werdohl (15-16) und Plettenberg (15) wird nun ermittelt. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell