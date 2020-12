Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Bergheim: Verstoß gegen Corona-Verordnung - Polizistinnen angegriffen

HeidelbergHeidelberg (ots)

Am Montag gegen 16:00 Uhr kam es in einer Parkanlage in der Kurfürsten-Anlage zu einem Angriff auf zwei Polizeibeamtinnen, welche eine Gruppe, bestehend aus acht Personen, wegen dem Verstoß gegen die Corona-Verordnung zur Anzeige bringen wollten. Aufmerksame Zeugen meldeten, dass die Gruppe gegen den Mindestabstand, die Maskenpflicht und das Alkoholkonsumverbot in der Öffentlichkeit verstoßen würden. Als die Beamten die Personalien der Beteiligten aufnehmen wollten, setzte sich eine 47-jährige gehbehinderte Frau mit ihrem elektrischen Rollstuhl in Bewegung, überfuhr den Fuß einer Beamtin und beleidigte diese. Anschließend schlug die aufgebrachte Dame nach einer weiteren Polizistin und verletzte diese dadurch leicht an der Hand. Nachdem die Beamten die Frau beruhigen konnten, wurde diese zur erkennungsdienstlichen Behandlung zur Dienststelle verbracht und anschließend entlassen.

