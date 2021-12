Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Delmenhorst: Trunkenheit im Verkehr; PKW bei Schnee mit Sommerreifen unterwegs

Delmenhorst (ots)

Trunkenheit im Verkehr:

Am Samstag, 04.12.2021, gegen 19:20 Uhr, stellt eine Funkstreife in der Grünen Straße, Delmenhorst, einen 38 Jahre alten Delmenhorster Fahrradfahrer fest, der die Straße ohne Beleuchtung und in erheblichen Schlangenlinien befährt. Da der 38-Jährige zudem zu Fall kommt und sich dabei leicht verletzt, wird er einem Krankenhaus zugeführt, wo eine Atemalkoholkonzentration von 3,1 Promille festgestellt wird. Daher erfolgen eine Blutentnahme sowie die Einleitung eines Strafverfahrens.

PKW-Kontrollen:

Die Polizei Delmenhorst hat bei Verkehrskontrollen im Stadtgebiet fünf Fahrzeugführer festgestellt, die bei den winterlichen Wetterverhältnissen ohne die vorgeschriebenen Reifen unterwegs waren. Es wurden Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

