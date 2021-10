Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Lenkrad aus Mercedes entwendet; Verkehrsunfälle; Fahrzeug während der Fahrt beschädigt

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES): Lenkrad aus Mercedes entwendet

Auf das Lenkrad eines hochwertigen Fahrzeugs hatte es ein Pkw-Aufbrecher in der Nacht zum Donnerstag in Wiflingshausen abgesehen. Der Unbekannte schlug in der Zeit von 20.45 Uhr abends bis acht Uhr morgens an einem Mercedes-Benz AMG E 53 das Dreiecksfenster einer der hinteren Türen ein und konnte so den Wagen öffnen. Anschließend baute er das komplette Multifunktionslenkrad aus und ließ es mitgehen. Der Schaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Ob ein Tatzusammenhang mit den Pkw-Aufbrüchen in Aichtal-Grötzingen in den vergangenen Tagen sowie im selben Esslinger Ortsteil am vergangenen Wochenende mit jeweils demselben Modus Operandi besteht, muss noch ermittelt werden. Die Kriminalpolizei hat die Bearbeitung der Fälle hierzu übernommen. (ms)

(siehe Pressemitteilungen vom 25.10.2021/11.48 Uhr und 26.10.2021/11.44 Uhr)

Filderstadt (ES): Jugendliche Radfahrerin mit Kleinlaster zusammengestoßen

Eine jugendliche Radfahrerin ist am Donnerstagmorgen in Bonlanden mit einem Kleinlaster zusammengestoßen und hingefallen. Die 17-Jährige war mit ihrem Mountainbike gegen 7.15 Uhr auf dem Radweg neben der Bonländer Hauptstraße unterwegs. Auf Höhe Gebäude 94 wollte sie trotz einer Rot zeigenden Fußgängerampel die Straße überqueren. Hierbei prallte sie seitlich gegen den vorbeifahrenden Peugeot Expert eines 27 Jahre alten Mannes. Durch die Kollision stürzte die Jugendliche zu Boden. Sie machte zunächst keine Verletzungen geltend, wurde jedoch vorsorglich mit einem Rettungswagen zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Es war kein nennenswerter Sachschaden entstanden. (ms)

Kirchheim-Ötlingen (ES): Elfjährigen Radfahrer gestreift (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich bereits am Montagnachmittag in der Lindorfer Straße ereignet hat und am Mittwoch angezeigt wurde, sucht die Verkehrspolizei Esslingen. Gegen 17 Uhr war ein elfjähriger Junge mit seinem Fahrrad in der Lindorfer Straße in Fahrtrichtung Stuttgarter Straße unterwegs und stand im Stau. Eine bislang unbekannte Autofahrerin überholte den Fahrradfahrer mit ihrem weißen Pkw und streifte ihn hierbei. Der Junge kam zu Fall, stürzte auf den Asphalt und zog sich leichte Verletzungen zu. Obwohl sich die Autofahrerin noch nach dem Befinden des Kindes erkundigte, entfernte sie sich danach von der Unfallstelle. Die Verletzungen des Jungen wurden ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu der unbekannten Frau und ihrem weißen Pkw geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0711/3990-0 zu melden. (sm)

Balingen (ZAK): Fahrzeug während der Fahrt beschädigt (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Balingen sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Mittwochnachmittag auf der L 440 zwischen Tieringen und Weilstetten ereignet hat. Gegen 15.15 Uhr war dort eine 52-Jährige mit einem Renault Transporter bergabwärts unterwegs und nahm im Bereich der langgezogenen Rechtskurve, kurz vor Verlassen des Waldbereichs, mehrere schlagähnliche Geräusche an ihrem Fahrzeug war. Nach dem Anhalten stellte sie äußerliche Beschädigungen unklaren Ursprungs an der Windschutzscheibe des Transporters fest. Der Sachschaden dürfte sich auf mindestens mehrere hundert Euro belaufen. Da sich zum Zeitpunkt der Beschädigungen kein Verkehr vor dem Transporter befand, ist von einem von vorausfahrenden Fahrzeugen verursachten Steinschlag als Ursache derzeit nicht auszugehen. Ob es sich um mutwillig herbeigeführte Beschädigungen und damit um eine Straftat eines Unbekannten handeln könnte, wird geprüft. Zeugen, die im Bereich der Lochensteige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, insbesondere auch Autofahrer, die hinter der 52-Jährigen unterwegs waren, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07433/264-0 zu melden. (mr)

