Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Unfallfluchten; Unbeaufsichtigte Pfanne

Reutlingen (ots)

Gegen Baum geprallt

Wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro ist an einem Auto entstanden, das am Donnerstagmorgen in der Stuttgarter Straße gegen einen Baum gekracht ist. Gegen 5.30 Uhr befuhr der 56-jährige Fahrer eines Opel Astra die Stuttgarter Straße aus Richtung Metzingen kommend in Fahrtrichtung Tübingen. Aus ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab auf den Bordstein, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen Baum. Den ersten Erkenntnissen nach blieb er zum Glück unverletzt. Der Opel musste von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe war die Feuerwehr zur Unfallstelle ausgerückt. (sm)

Engstingen / Sonnenbühl-Genkingen (RT): Weißer Lkw nach Verkehrsunfallflucht gesucht (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am frühen Montagabend auf der L230 zwischen Engstingen und Genkingen ereignet hat, sucht das Polizeirevier Pfullingen. Gegen 18 Uhr befuhr ein 73 Jahre alter Mann mit seinem VW Golf die Landesstraße aus Richtung Engstingen kommend in Fahrtrichtung Genkingen. Etwa auf Höhe der Abzweigung zum Schloss Lichtenstein setzte er zum Überholen eines vorausfahrenden weißen Lkw an. Dieser scherte, als der 73-Jährige ihn bereits überholte, ebenfalls auf die Gegenfahrspur aus, um einen vor ihm fahrenden Traktor mit Anhänger zu überholen. Der Lkw kollidierte mit dem Golf, woraufhin beide Fahrzeuge wieder auf die rechte Fahrspur wechselten. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, fuhr der Fahrer des weißen Lkw weiter und bog an der Einmündung der L382 in Richtung Pfullingen ab. Am VW Golf war Sachschaden von etwa 3.000 Euro entstanden. Zeugenhinweise zum Unfall oder dem weißen Lkw werden unter Telefon 07121/99180 erbeten. (sm)

Dettingen/Erms (RT): Kind gegen Auto

Den ersten Erkenntnissen nach leicht verletzt hat sich ein neunjähriger Junge bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in der Straße Am Hammerweg. Gegen 15.50 Uhr fuhr ein 41-Jähriger mit seinem Volvo in der Burgstraße an die Einmündung zur Straße Am Hammerweg heran und hielt an. Der Junge, der mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Straße Am Hammerweg in Richtung Ortsmitte fuhr, prallte gegen den Kotflügel des Autos und stürzte. Er wurde von Angehörigen zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Am Volvo war Sachschaden von rund 1.500 Euro entstanden. (sm)

Ostfildern (ES): Jugendlicher bei Unfall schwer verletzt

Ein Jugendlicher hat sich beim Sturz von seinem Zweirad am Mittwochmorgen so schwere Verletzungen zugezogen, dass er in einer Klinik zur Beobachtung stationär aufgenommen werden musste. Der 17-Jährige war gegen 6.45 Uhr mit seinem Leichtkraftrad der Marke Yamaha auf der abschüssigen Nürtinger Straße von Neuhausen herkommend in Richtung Ortsmitte Scharnhausen unterwegs. Nach derzeitigen Ermittlungen der Verkehrspolizei kam der Jugendliche auf der nassen Fahrbahn und einem Schachtdeckel ins Rutschen. Hierbei touchierte die Yamaha mit dem Vorderrad den Bordstein, so dass der 17-Jährige herunterfiel. Nach einer notärztlichen Versorgung vor Ort wurde er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. (ms)

Wernau (ES): Unbeaufsichtigte Pfanne

Eine unbeaufsichtigte Pfanne hat am Mittwochmittag in einem Wohnhaus in der Humboldstraße für Aufregung gesorgt. Nach derzeitigem Kenntnisstand dürften gegen 13.20 Uhr heiße Fettspritzer aus der Pfanne einen Vorhang entzündet haben, wobei ein Schaden in Höhe von zirka 1.500 Euro entstand. Ein hinzueilender Nachbar konnte die Flammen glücklicherweise zügig löschen. Verletzt wurde dabei niemand. Neben Feuerwehr und Polizei war auch der Rettungsdienst mit mehreren Fahrzeugen vor Ort. (mr)

Mössingen (TÜ): Im Vorgarten gelandet

Deutlich alkoholisiert war ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Butzenbadstraße ereignet hat. Ein 32 Jahre alter Mercedes-Lenker war gegen 23 Uhr auf der Albblickstraße in Richtung Butzenbadstraße unterwegs. An der dortigen Einmündung fuhr er, anstatt nach rechts oder links abzubiegen, gerade aus durch einen Holzzaun hindurch in den Vorgarten eines gegenüberliegenden Grundstückes, wo er schließlich zum Stehen kam. Der Fahrer entfernte sich zunächst zu Fuß, kehrte aber anschließend wieder an die Unfallstelle zurück. Bei der Kontrolle seiner Verkehrstüchtigkeit ergab sich ein vorläufiger Alkoholwert von mehr als 1,5 Promille. Daher wurde eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein beschlagnahmt. Der Fahrer und sein 31 Jahre alter Beifahrer wurden mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro beziffert. (db)

Rottenburg-Wendelsheim (TÜ): Vorfahrt im Kreisverkehr missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Mittwochnachmittag im Kreisverkehr Wurmlinger Straße / Schwabstraße ereignet hat. Ein 26-Jähriger war gegen 14.25 Uhr mit einem Mercedes Sprinter auf der Wurmlinger Straße ortseinwärts unterwegs und wollte in den dortigen Kreisverkehr einfahren. Dabei kam es Zusammenstoß mit der bereits im Kreisverkehr befindlichen Mercedes C-Klasse eines 69 Jahre alten Mannes. Zwei Kinder, die sich in der C-Klasse befunden hatten, wurden vom vorsorglich hinzugerufenen Rettungsdienst untersucht. Sie waren unverletzt geblieben. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 12.500 Euro. (rn)

Burladingen (ZAK): Nach Unfall davongefahren (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Mittwochnachmittag auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Hausener Straße ereignet hat, sucht der Polizeiposten Burladingen. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr eine 37-Jährige gegen 16.30 Uhr mit ihrem Dacia den Parkplatz vom Eingang in Richtung Bundesstraße. Dabei soll es zum Zusammenstoß zwischen einem Außenspiegel des PKW und einer 20 Jahre alten Fußgängerin gekommen sein. Nach einer verbalen Auseinandersetzung fuhr die Dacia-Lenkerin davon. Die 20-Jährige wurde leicht verletzt. Sie begab sich selbstständig in ambulante ärztliche Behandlung. Die 37-Jährige wurde wenig später an ihrer Wohnanschrift angetroffen und ihr Führerschein zunächst einbehalten. Zeugenhinweise bitte unter Telefon 07475/95001-0. (rn)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell