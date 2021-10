Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Korrektur zur Pressemeldung vom 28.10.2021/11.57 Uhr, Weißer Lkw nach Verkehrsunfallflucht gesucht (Zeugenaufruf)

Reutlingen (ots)

Bei dem Wochentag hat sich ein Fehler eingeschlichen. Bitte verwenden Sie nachstehende korrigierte Version:

Engstingen / Sonnenbühl-Genkingen (RT): Weißer Lkw nach Verkehrsunfallflucht gesucht (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am frühen Mittwochabend auf der L230 zwischen Engstingen und Genkingen ereignet hat, sucht das Polizeirevier Pfullingen. Gegen 18 Uhr befuhr ein 73 Jahre alter Mann mit seinem VW Golf die Landesstraße aus Richtung Engstingen kommend in Fahrtrichtung Genkingen. Etwa auf Höhe der Abzweigung zum Schloss Lichtenstein setzte er zum Überholen eines vorausfahrenden weißen Lkw an. Dieser scherte, als der 73-Jährige ihn bereits überholte, ebenfalls auf die Gegenfahrspur aus, um einen vor ihm fahrenden Traktor mit Anhänger zu überholen. Der Lkw kollidierte mit dem Golf, woraufhin beide Fahrzeuge wieder auf die rechte Fahrspur wechselten. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, fuhr der Fahrer des weißen Lkw weiter und bog an der Einmündung der L382 in Richtung Pfullingen ab. Am VW Golf war Sachschaden von etwa 3.000 Euro entstanden. Zeugenhinweise zum Unfall oder dem weißen Lkw werden unter Telefon 07121/99180 erbeten. (sm)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell