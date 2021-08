Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Landkreis Konstanz) Körperverletzung durch Unbekannte - die Polizei sucht Zeugen (10.08.2021)

Singen, Landkreis Konstanz (ots)

Auf einen in einem Cabrio wartenden Mann haben Unbekannte am Dienstagabend in der Worblinger Straße eingeschlagen und sind anschließend geflüchtet. Gegen 17.30 Uhr saß der Geschädigte auf der Rückbank eines geparkten Autos in der Worblinger Straße, als eine Gruppe von fünf Männern von hinten an das Cabrio herantraten und auf den Wartenden einschlugen. Hierbei erlitt das Opfer Verletzungen im Mundinneren sowie an den Armen und im Brustbereich. Hintergründe für die Tat sind nicht bekannt. Die fünf Unbekannten flüchteten danach zu Fuß über den Friedrich-Ebert-Platz. Eine Anwohnerin, die den Vorfall beobachtete, teilte der Polizei mit, dass es sich bei der Gruppe um fünf Männer mit dunklem Haar und schwarzem Bart handelte. Einer der Männer hatte einen korpulenten Körperbau und trug ein schwarzes T-Shirt mit weißer Aufschrift. Die Polizei bittet Personen, die entsprechende Wahrnehmungen gemacht haben oder etwas zu den derzeit noch unbekannten Tätern sagen können, sich mit dem Polizeirevier Singen, Telefon 07731 888-0, in Verbindung zu setzen.

