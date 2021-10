Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Einbruch in Wohnhaus und Scheune

Ahaus (ots)

In ein Wohnhaus sowie in eine Scheune sind Unbekannte in Ahaus-Wüllen eingebrochen. Zwischen Mittwoch, 21.15 Uhr, und Donnerstag, 06.00 Uhr, stahlen die Täter in der Bauerschaft Barle Bargeld, ein Herrenrad der Marke Gudereit, zwei Winkelschleifer verschiedener Größen, einen Bandschleifer, einen Freischneider des Herstellers Stihl sowie Fahrzeugschlüssel für einen Volkswagen. Auf einer angrenzenden Ackerfläche ließen die Diebe das Rad und den Freischneider zurück. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

