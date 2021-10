Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Burlo - Getränke aus Lager gestohlen

Borken (ots)

Zwölf Kisten und drei Paletten Bier sowie 15 Paletten Energiedrinks haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag in Borken-Burlo gestohlen. Die Täter waren gewaltsam in einen Holzschuppen eingedrungen, in dem die Getränke eines Kioskes lagern. Das Geschehen spielte sich auf einem Grundstück am Vennweg ab. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

