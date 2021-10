Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn-Oeding - Pkw überholt Lkw und kollidiert mit Motorrad

Südlohn (ots)

Schwere Verletzungen hat ein Motorradfahrer am Donnerstag in Südlohn-Oeding bei einem Verkehrsunfall erlitten. Ein 19-Jähriger war mit seinem Wagen gegen 07.00 Uhr auf der Bundesstraße 70 aus Richtung Vreden kommend in Richtung Oeding unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt herrschte Nebel. Der Vredener überholte den vor ihm fahrenden Lkw eines 67-Jährigen aus Velen und erkannte zu spät, dass ein Motorrad entgegenkam. Obwohl er noch nach rechts einscherte, konnte er den Zusammenstoß mit dem Zweirad eines 19-jährigen Heideners nicht mehr verhindern. Der Motorradfahrer wurde so schwer verletzt, dass Lebensgefahr nicht auszuschließen war. Rettungskräfte transportierten ihn in eine Klinik. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 10.000 Euro. Die B70 bleib für die Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme voll gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell