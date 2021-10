Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Geld geraubt

Zwei Täter flüchtig

Gronau (ots)

Die Polizei fahndet nach zwei Räubern in Gronau. Nach Angaben eines Geschädigten wurde er am Mittwochabend gegen 21.20 Uhr von zwei Unbekannten beraubt. Zunächst konnte der Geschädigte flüchten, stürzte jedoch. Die Täter holten ihn ein und schlugen den am Boden liegenden Mann. Mit ihrer Beute, einer Geldbörse, flohen die Unbekannten vom Tatort Schöttelkötter Damm / Gut Reinermann. Sie seien beide zwischen 20 und 25 Jahre alt und circa 1,75 Meter groß gewesen, beschrieb der Ausgeraubte die Unbekannten. Einer der Täter hätte mit niederländischem Akzent gesprochen. Die Polizei erbittet Hinweise an die Kriminalinspektion 1 in Borken unter Tel. (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell