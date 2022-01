Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Küchenbrand im 3. Obergeschoss

Mönchengladbach, 22.01.2022, 19:24 Uhr, Hindenburgstraße (ots)

Ein aufmerksamer Nachbar stellte heute Abend Brandgeruch und den akustischen Alarm eines Rauchwarnmelders aus einer Wohnung fest und alarmierte daraufhin die Feuerwehr.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatte sich der Bewohner einer Wohnung im 3. Obergeschoss bereits selbst in das rauchfreie Treppenhaus begeben. Die Küche in seiner stark verrauchten Wohnung stand bereits in Vollbrand. Er hatte sinnvollerweise beim Verlassen die Wohnungstüre geschlossen und somit eine Rauchausbreitung in das Treppenhaus verhindert.

Ein sofort eingesetzter Atemschutztrupp konnte mit einem C-Rohr den Brand zügig unter Kontrolle bringen. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde die Wohnung mit einem Belüftungsgerät entraucht.

Der Bewohner der Wohnung wurde von einem Notarzt und einer Rettungswagenbesatzung erstversorgt und anschließend mit Verdacht auf eine Rauchgasinhalation in ein Mönchengladbacher Notfallkrankenhaus transportiert.

In der Küche entstand erheblicher Sachschaden und die Wohnung ist durch den Rauchschaden vorerst nicht bewohnbar.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), ein weiteres Löschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), die Einheit Stadtmitte der freiwilligen Feuerwehr, ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Christoph Wellen

