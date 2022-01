FW-MG: Verkehrsunfall A 61 - 1 Person verletzt

Feuerwehr Mönchengladbach

Verkehrsunfall A 61 - 1 Person verletzt

Mönchengladbach-BAB A 61 FR Venlo, 20.01.2022, 07:42 Uhr, AS Rheydt (ots)

Am heutigen Morgen wurde die Feuerwehr Mönchengladbach zu einem Verkehrsunfall auf die BAB A61 in Fahrtrichtung Venlo alarmiert. Dort waren im morgendlichen Berufsverkehr insgesamt 4 Pkw verunfallt. Die eintreffenden Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten die Einsatzstelle mit Verkehrssicherungsgeräten und sichteten mit den Fahrzeugbesatzungen von einem Notarzt und zwei Rettungswagen insgesamt 4 Personen. Glücklicherweise wurde bei diesem Einsatz nur 1 Person leichtverletzt und wurde zur weiteren Behandlung in ein Mönchengladbacher Notfallkrankenhaus transportiert. Der Einsatz war schnell beendet. Dennoch kam es im Bereich der Unfallstelle auf der A 61 in Fahrtrichtung Venlo zu einem längeren Stau.

Alarmiert waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), ein Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), die Einheit Wickrathberg und Wanlo der Freiwilligen Feuerwehr, ein Notarzt und zwei Rettungswagen sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Holger Coenen

