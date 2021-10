Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung PI Saale-Holzland

Saale-Holzland (ots)

Vorfahrt missachtet und vom Unfallort geflüchtet

Samstagmittag befuhr ein 82jähriger VW Golf Fahrer die Hauptstraße in Quirla in Richtung Stadtroda. Auf Höhe der Einmündung nach Dorna missachtete ein weißer Kleintransporter die Vorfahrt des VW Golf. Dieser wich aus um einen Zusammenstoß zu vermeiden und kollidierte mit einem Leitpfosten. Der Kleintransporte entferbte sich pflichtwidrig von der Unfallstelle in Richtung Mörsdorf.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell