POL-IZ: 211103.5 Gaushorn: Drogenfund und Drogenfahrt

Gaushorn (ots)

Am Dienstagabend hat eine Streife im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle die Drogenfahrt einer Frau aufgedeckt. Im Fahrzeug fanden die Einsatzkräfte zudem Marihuana, eine Durchsuchung der Wohnanschrift ihres Mannes förderte weitere Betäubungsmittel zu Tage.

Gegen 22.40 Uhr stoppten Polizisten An der Bundesstraße einen Skoda, um das Fahrzeug und die beiden Insassen zu überprüfen. Am Steuer des Wagens, aus dem ein Geruch von Marihuana drang, saß eine Frau. Auf dem Beifahrersitz befand sich ein Glas mit Cannabis und unter dem Sitz eine Tüte, die ebenfalls das gleiche Kraut enthielt. Eigentümer der Drogen wollte der 44-Jährige Mitfahrer sein. Aufgrund des Drogenfundes ordnete ein Bereitschaftsstaatsanwalt die Durchsuchung der Wohnung des Beschuldigten in Dithmarschen an. Hier fanden Einsatzkräfte weitere Betäubungsmittel von noch unbestimmter Menge sowie szenetypisches Zubehör. Die Beamten stellten sämtliche Beweismittel sicher und fertigten eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen den Dithmarscher. Seine Frau musste sich der Entnahme einer Blutprobe stellen, da für sie der Verdacht des Führens eines Fahrzeugs unter Drogeneinfluss bestand.

Merle Neufeld

