Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211103.4 Heide: Unfallgeschädigter gesucht

Heide (ots)

Am 26.10.2021 um 18.30 Uhr ereignete sich ein Parkrempler auf dem Marktplatz in Heide. Hierbei fuhr ein 23jähriger Heider mit einem schwarzen Volvo gegen einen schwarzen VW Passat. Obwohl durch ihn kein Schaden feststellbar war, wartete der junge Mann noch über eine Stunde am Unfallort. Als dieser nun kurzzeitig sein Fahrzeug verließ, um Stift und Zettel für eine Nachricht zu organisieren, war der Passat verschwunden. Der Unfallgeschädigte wird gebeten, sich beim Polizeirevier Heide unter 0481-940 zu melden.

