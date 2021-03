Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruch in Friseursalon

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - An der Bleichstraße hat ein Einbrecher am Samstag, 27.03.2021, diverse Arbeitsmaterialien für das Friseurhandwerk gestohlen.

Nach dem bisherigen Kenntnisstand betrat ein Unbekannter gegen 04:15 Uhr den Friseursalon, in Nähe der Einmündung Feldstraße. Dazu öffnete er gewaltsam ein Fenster und durchsuchte die Geschäftsräume. Der Einbrecher nahm zwei Friseurtaschen mit Arbeitsgeräten und einen Kosmetikkoffer an sich und verließ den Tatort mit seiner Beute in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet um Hinweise an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 16 / 0521/545-0

