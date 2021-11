Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211103.2 Brunsbüttel: Autofahrer mit 1,18 Promille unterwegs

Brunsbüttel (ots)

In der Nacht zu Mittwoch hielten Polizeibeamte einen 56jährigen Barlter an, der mit seinem Fahrzeug in Brunsbüttel unterwegs war. Am Marktplatz der Friedrich-Ebert-Straße fand eine Kontrolle auf Verkehrstüchtigkeit statt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 1,18 Promille. Auf der Wache erfolgte eine Blutprobe und die Sicherstellung von Führerschein und Fahrzeugschlüssel. Den Fahrer erwartet nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

