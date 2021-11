Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211102.7 Wewelsfleth: Renault entwendet

Wewelsfleth (ots)

In der Nacht zum Montag haben Unbekannte in Wewelsfleth einen Renault Megan entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Diebe oder auf den Verbleib des Fahrzeugs geben können.

Im Zeitraum von Sonntag, 20.00 Uhr, bis Montag, 06.30 Uhr, begaben sich die Täter auf ein Grundstück in der Straße Schröders Kamp. Sie stahlen von dort den unter einem Carport geparkten, weißen Renault Megan im Wert von rund 30.000 Euro. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens besaß der Wagen die Kennzeichen IZ-KR 1401. Eine Suche nach dem Fahrzeug verlief bis jetzt negativ. Zeugen, die sachdienliche Hinweise im Zusammenhang mi der Tat geben können, sollten sich daher an die Kripo in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 wenden.

Merle Neufeld

