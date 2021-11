Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211102.4 Eggstedt: Hochwertiger Aufsitzmäher entwendet

Eggstedt (ots)

In der Nacht zum Montag sind Unbekannte in Eggstedt in einen Geräteschuppen auf dem Gelände eines Sportplatzes eingedrungen und haben unter anderem einen Rasenmähertraktor entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Diebe geben können.

In der Zeit von Sonntag, 18.30 Uhr, bis Montag, 09.05 Uhr, begaben sich Einbrecher auf das Grundstück des Fußballvereins Am Sportplatz. Sie suchten dort den Geräteschuppen auf und drangen gewaltsam in diesen ein. Aus dem Inneren entwendeten die Diebe einen orangefarbenen Aufsitzmäher von Husqvarna im Wert von 6.500 Euro sowie weitere Gerätschaften. Die Täter dürften die Beute mit einem größeren Fahrzeug ohne Anhänger abtransportiert haben.

Hinweise in dieser Sache nimmt die Burger Polizei unter der Telefonnummer 04825 / 7799880 entgegen.

Merle Neufeld

