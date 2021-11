POL-IZ: 211102.2 Itzehoe: Diebstahl von Baustelle

Polizeidirektion Itzehoe

Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte von der Baustelle für die neue Rettungswache in Itzehoe einige Baumaterialien entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Diebe geben können.

Im Zeitraum von Freitagmittag bis zum Montagmorgen suchten Diebe die Baustelle in der Robert-Koch-Straße auf. Von dort stahlen sie mehrere Säcke Pulverkleber, Panzergewebe sowie Senkdübel. Der Gesamtwert des erlangten Stehlguts dürfte bei mehr als tausend Euro liegen.

Hinweise auf die Täter gibt es bis jetzt keine. Zeugen, die am Wochenende verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes wahrgenommen haben, sollten sich daher mit der Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 in Verbindung setzen.

