Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211101.11 Itzehoe: Bewohnerin entdeckt Einbrecher am Haus

Itzehoe (ots)

Am Sonntagvormittag gegen 10:25 Uhr hört die Bewohnerin eines Einfamilienhauses in der Pünstorfer Straße dumpfe, klopfende Geräusche im Erdgeschoss. Im Bereich der Terrassentür entdeckte sie einen jungen unbekannten Mann mit einem Ziegelstein in der Hand. Dieser hatte wohl mehrfach versucht, die Scheibe zu beschädigen und so ins Haus zu gelangen. Aufgeschreckt durch die Anwohnerin flüchtete der Täter Richtung angrenzenden Wald und konnte so unerkannt entkommen. Zu einem Diebstahl kam es in diesem Fall nicht. Dennoch dürfte der ungebetene Gast die Anwohnerin sehr erschrocken haben. Der Täter ist ca. 30 Jahre alt, schlank und dunkelhaarig. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Jacke. Die Polizei empfiehlt, bei unsicheren Lagen oder Tätern vor Ort den Polizeinotruf zu wählen, um schnellstmöglich polizeiliche Unterstützung zu bekommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell