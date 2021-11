Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211101.10 Itzehoe: Diebe erbeuten 1.500 Liter Diesel aus fünf Lastwagen

Itzehoe (ots)

Am Freitagmorgen meldete sich der Mitarbeiter eines Heizölhandels bei der Polizei, da er seinen Lastwagen mit leerem Tank aufgefunden habe. Als er daraufhin seine Kollegen informierte, stellten vier weitere Fahrer leere Tanks fest. Die Fahrzeuge waren auf dem Firmenparkplatz in der Rudolf-Diesel-Straße abgestellt worden und hatten bis zu 350 Liter Diesel getankt. Bei vier Fahrzeugen verschlossen der oder die unbekannten Täter den Tankdeckel nach Entnahme des Kraftstoffs wieder sorgfältig. Aufgrund der großen Menge des entwendeten Kraftstoffes ist davon auszugehen, dass ein Transporter oder ein ähnlich großes Fahrzeug für die Tat genutzt wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 2.300 Euro. Sachdienliche Hinweise zu möglichen Fahrzeugen oder Personen, die sich in der Zeit von Donnerstagnachmittag bis zum Freitagmorgen in der Rudolf-Diesel-Straße aufgehalten haben, nimmt die Polizei unter der Tel.Nr. 04821/602-0 entgegen.

