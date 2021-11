Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211102.1 Itzehoe: Farbschmierereien an Schule

Itzehoe (ots)

Von Sonntag auf Montag haben Unbekannte auf dem Gelände einer Itzehoer Schule an mehreren Stellen Farbschmierereien hinterlassen. Die Reinigung der Flächen dürfte einige Kosten verursachen, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von Sonntag, 10.00 Uhr, bis Montag, 06.30 Uhr, begaben sich unbekannte Personen auf das Schulgelände in der Gorch-Fock-Straße. Im Bereich vor der Sporthalle und an dem Gebäude selbst sowie an der Eingangstür der Schule brachten sie Schmierereien und Schriftzüge in schwarzer Farbe auf. Der durch die Beschädigungen entstandene Schaden dürfte bei etwa 500 Euro liegen.

Hinweise auf die Täter gibt es bis jetzt keine. Zeugen sollten sich daher an die Itzehoer Polizei unter der Telefonnummer 04821 / 6020 wenden.

Merle Neufeld

