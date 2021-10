Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Vereinsheim/ Straßenschilder verbogen

Halver (ots)

Unbekannte sind am Samstagmorgen in ein Vereinsheim an der Friedrichshöhe eingebrochen. Sie zerstörten eine Scheibe und nahmen einen Schlüsselkasten an sich. In der Nacht zum Samstag wurden an der Mühlenstraße Straßenschilder verbogen oder abgeknickt. Sehr Wasserablaufgitter am Fahrbahnrand wurden ausgehoben und neben die Fahrbahn gelegt. (cris)

