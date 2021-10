Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Anzeigen nach B-Jugend-Spiel/ Fahrzeuge beschädigt/ Fahrrad gestohlen/ Geldbörse weg/ Fake-SMS

Iserlohn (ots)

Mit einem Tumult und mehreren Strafanzeigen endete am Samstag ein B-Jugend-Fußballspiel auf dem Sportplatz am Bixterhauser Hellweg. Bereits während des Spiels kam es nach Aussagen der Betroffenen immer wieder zu "Tumulten" zwischen Spielern, Eltern und Zuschauern. Nachdem die Spieler der Gastmannschaft vom Platz verwiesen worden sei, sei der Streit auf dem angrenzenden Parkplatz weiter gegangen. Die Polizei ermittelt nun wegen Beleidigung und vorsätzlicher einfacher Körperverletzung gegen einen 14-jährigen Hohenlimburger und wegen Beleidigung bzw. versuchter Körperverletzung gegen einen 15-jährigen Iserlohner und seinen 51-jährigen Vater.

Zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen wurde an der Heinrichsallee die hintere rechte Seitenscheibe eines geparkten gelben VW Caddy eingeschlagen. Der oder die Täter nahmen einen Fahrzeugschein, einen Rucksack und eine Thermoskanne an sich. Zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen wurde an der Friedrichstraße die Scheibe eines geparkten Lkw eingeschlagen. Dort fanden die Täter offenbar nichts für sie Verwertbares. Zwischen Donnerstagmittag und Freitagmorgen demontierten Unbekannte an der Teichstraße den Katalysator eines VW Golf, der an der Teichstraße parkte. Auch der Bergwerkstraße wurde eine Scheibe eines Pkw eingeschlagen. Es handelt sich um einen Renault Master. Ohne erkennbaren Grund hat am Samstag gegen 6 Uhr ein abgestellter Trecker an der Nordhauser Straße angefangen zu brennen. Zwischen Freitagabend und Samstagmittag wurden am Anemonenweg ein schwarzer BMW 318l und ein brauner BMW 116i fast rundherum zerkratzt und mit Kreisen und Vierecken versehen.

Während der Eigentümer am Sonntagabend zwischen 19.15 und 20.30 Uhr das Schwimmbad an der Seeuferstraße besuchte, wurde ihm das Fahrrad gestohlen. Es handelt sich um ein graues Mountainbike der Marke VOTEC VSX.

Einer 23-jährigen Frau wurde am Freitagabend die Geldbörse aus der Jackentasche gestohlen. Die Frau hatte gegen 19.20 Uhr Essen an einem Imbiss abgeholt und bezahlt. An ihrem Pkw stellte sie fest, dass das Portemonnaie nicht mehr in ihrer Jackentasche steckte.

Ein 39-jähriger Mann ist am Samstag auf eine Fake-SMS hereingefallen. Er glaubte, an seinem Handydisplay eine Paketankündigung zu lesen. Um das Paket abholen zu können, sollte er auf einen Link klicken und eine App herunterladen. Das tat er und holte sich damit offenbar Schadsoftware auf sein Smartphone. Denn anschließend bekam er diverse Anrufe von verschiedenen, unbekannten Personen. Die App lässt sich weder öffnen noch löschen. Der Mann ging zur Polizei, um Anzeige zu erstatten. Die Polizei klärte ihn über die bekannte Betrugsmasche mit den Paket-SMS auf. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell