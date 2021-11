Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211102.3 Münsterdorf: Radler stürzt unter Alkoholeinfluss

Münsterdorf (ots)

In der Nacht zu heute ist ein E-Biker in Münsterdorf unter dem Einfluss von Alkohol stehend zu Boden gestürzt. Der Mann verletzte sich dabei schwer und kam in ein Krankenhaus.

Kurz nach 02.00 Uhr war der Beschuldigte mit einem Pedelec auf dem Kirchweg in Richtung der Itzehoer Straße unterwegs. An der Einmündung zur Itzehoer Straße stürzte er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Eine alarmierte Streife stellte bei dem Verunglückten Atemalkoholgeruch fest, ein Atemalkoholtest bei ihm lieferte ein Ergebnis von 1,53 Promille. Die Beamten ordneten daraufhin die Entnahme einer Blutprobe an, die eine Ärztin im Krankenhaus durchführte. Hierhin kam der Verletzte zur medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen.

Der 29-Jährige wird sich nach dem Unfall wegen der Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

Merle Neufeld

