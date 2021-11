Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211102.5 Meldorf: Fahrt unter Drogeneinfluss

Meldorf (ots)

Am Montagvormittag hat eine Streife in Meldorf einen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der unter dem Einfluss von Drogen stehend am Steuer eines Autos saß. Er musste sich der Entnahme einer Blutprobe stellen.

Um 11.15 Uhr stoppten Beamte in der Hafenchaussee einen Wagen, um Fahrzeug und Insassen einer allgemeinen Verkehrskontrolle zu unterziehen. Im Gespräch mit dem 30-jährigen Fahrer stellten die Polizisten körperliche Anzeichen fest, die auf den vorangegangenen Konsum von Drogen hindeuteten. Ein daraufhin von dem Dithmarscher absolvierter Drogenvortest verlief positiv auf Kokain und THC. Nach Vorliegen dieses Ergebnisses räumte der Betroffene ein, am letzten Wochenende einen Joint geraucht zu haben. Die Einsatzkräfte ordneten die Entnahme einer Blutprobe bei dem Mann an und fertigten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell