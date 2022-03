Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Diebstahl von Dieselkraftstoff

Zwischen Montag, 03. März 2022, 16.45 Uhr, und Dienstag, 08. März 2022, 07.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter von einer Baustelle in der Westmarkstraße mehrere hundert Liter Diesel aus dem dort abgestellten Deiseltank eines Friesoyther Fuhrunternehmens. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Barßel unter der Telefonnummer (04499) 922200 entgegen.

Barßel - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 08. März 2022, kam es gegen 05.40 Uhr in der Kettelerstraße zu einem Verkehrsunfall: Ein 31-jähriger Mann aus Barßel beabsichtigte, mit seinem PKW von seiner Auffahrt auf die Kettelerstraße aufzufahren. Aufgrund gesundheitlicher Probleme verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, überquerte er die Kettelerstraße und fuhr geradeaus auf das Grundstück eines gegenüberliegenden Nachbarn. Dort prallte sein PKW gegen ein Carport. Am Carport und am PKW des 31-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 30.000 Euro. Der Beteiligte wurde durch den Unfall verletzt und mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Friesoythe - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 08. März 2022, kam es um 07.40 Uhr in der Europastraße zu einem Verkehrsunfall: Ein 47-jähriger PKW-Fahrer aus Friesoythe befuhr mit seinem PKW die Europastraße in 26169 Friesoythe in aufsteigender Fahrtrichtung. Ein 44-Jähriger aus München parkte mit seinem PKW in einer an der Europastraße angrenzenden Parkbucht. Als der 47-Jährige am Fahrzeug des 44-Jährigen vorbeifuhr, touchierte er die offenstehende Tür vom PKW des Müncheners. Hierdurch entstand an beiden PKW Sachschaden (Lackkratzer) von insgesamt ca. 450 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell