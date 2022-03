Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Diebstahl eines E-Scooters

Am Samstag, 5. März 2022, zwischen 16.20 Uhr und 16.35 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person einen E-Scooter der Marke Mi Scooter Pro 2 aus dem Treppenhaus eines Wohnhauses im Jugendherbergsweg. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Vechta - Diebstahl eines Pedelec

Am Sonntag 6. März 2022, in der Zeit von 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr entwendeten unbekannte Personen ein im Füchteler Wald verschlossen abgestelltes schwarzes Pedelec des Herstellers Fischer, indem sie das Kettenschloss durchtrennten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Bakum - Diebstahl von Dieselkraftstoff

Von Freitag, 4. März 2022, 15.00 Uhr bis Montag, 7. März 2022, 03.57 Uhr entwendeten unbekannte Personen aus einem in der Straße Rosengarten abgestellten Lkw ca. 200 Liter Dieselkraftstoff, indem sie den Tankdeckel gewaltsam öffneten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bakum unter 0444695971-0 entgegen.

Visbek - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Montag, 7. März 2022, 19.10 Uhr fuhr ein 22-jähriger Autofahrer aus Delmenhorst auf der Astruper Straße in Visbek und geriet in eine Kontrolle der Polizei. Hier hatten die Polizeibeamten den Verdacht, dass der Mann unter Drogeneinfluss stehen könnte. Ein durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 4. März 2022, 17.00 Uhr bis 18.30 Uhr, fuhr eine bislang unbekannte Person mit einem Kraftfahrzeug gegen einen geparkten VW, welcher auf einem Parkplatz in der Steinfelder Straße stand. Dabei verursachte die Person einen Schaden am Pkw und entfernte sich unerlaubt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Montag, den 7. März 2022, um 07.55 Uhr, fuhr ein 67-jähriger Autofahrer aus Gehrde auf dem Holtheider Weg und wollte die Neuenkirchener Straße in Richtung Bieste zu überqueren. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einer von rechts kommenden 33-jährige Pkw-Fahrerin aus Gehrde, die auf der Neuenkirchener Straße in Richtung Neuenkirchen fuhr. Durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge wurde die 33-Jährige leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Holdorf - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Freitag, 4. März 2022, 10.00 Uhr und Samstag, 5. März 2022, 10.00 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht an der Lindenstraße, auf dem Parkplatz einer Kindertagesstätte. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken wurde ein dort geparkter Citroen Berlingo an der Stoßstange hinten rechts beschädigt und der/die Unfallverursacher/in entfernte sich anschießend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 99 93 60.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Montag, 7. März 2022, 11.48 Uhr fuhren ein 27-jähriger Mann aus Goldenstedt mit einem Transporter, eine 22-jährige Autofahrerin aus Cappeln und ein 26-Jähriger aus Vechta mit einem Pkw auf der Oyther Straße in Fahrtrichtung Lutten. Auf Höhe der Einmündung "Im Kühl" brachte der 27-Jährige seinen Transporter verkehrsbedingt zum Stehen. Die nachfolgende 22-Jährige brachte ihren Pkw ebenfalls zum Stehen. Der nun folgende 26-jährige Mann konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Pkw der 22-Jährigen auf. Deren Pkw wurde dann auf den Pkw des 27-jährigen geschoben. Durch den Aufprall erlitt die 22-jährige Frau aus Cappeln leichte Verletzungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell