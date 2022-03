Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe - Unbekannte steigen in Wohnhaus ein In der Zeit zwischen Samstag, 5. März 2022, 17.00 Uhr und Sonntag, 6. März 2022, 10.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen aus einem Wohnhaus in der Barßeler Straße eine Flex sowie einen Akkubohrschrauber. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter 04491-93160 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

