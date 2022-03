Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe - Werkzeugdiebstahl In der Nacht des 06.03.2022 kam es zu einem Diebstahl. Aus einem leerstehenden Wohnhaus an der Barßeler Straße wurden durch bislang unbekannten Täter diverse Werkzeuge entwendet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Friesoythe unter 04491/93160 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeikommissariat Friesoythe ...

