Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl

Am Freitagvormittag, 4. März 2022, entwendete eine bislang unbekannte Person die Handytasche einer 53-jähriger Frau aus Cloppenburg während des Einkaufs in einem Supermarkt in der Soestenstraße. Neben dem Handy befanden sich darin Ausweisdokumente sowie eine Bankkarte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, 5. März 2022, um 17.45 Uhr, fuhr ein 26-jähriger Autofahrer aus Cloppenburg auf der Bürgermeister-Heukamp-Straße und geriet in eine Kontrolle der Polizei. Der Mann konnte lediglich eine ausländische Fahrerlaubnis vorzeigen, allerdings lebt er bereits über 6 Monaten in Deutschland, sodass er nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Emstek - Trunkenheit im Verkehr

Am Sonntag, 6. März 2022, um 12.15 Uhr, fuhr ein 25-jähriger Autofahrer aus Emstek auf der Alten Bundesstraße und geriet in eine Kontrolle der Polizei. Dabei mussten die Polizeibeamten feststellen, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,65 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

Emstek - Verkehrsunfall unter Einfluss von Alkohol

Am Sonntag, 6. März 2022, um 18.25 Uhr, fuhr ein 62-jähriger Autofahrer aus Emstek auf der Langen Straße in Richtung Halener Straße und kam im Kreuzungsbereich nach links von der Fahrbahn ab. Dadurch beschädigte er ein Verkehrszeichen. Anschließend setzte er die Fahrt fort und beschädigte dabei mehrere Baustellenbaken in der August-Kühling-Straße. Zeugen beobachteten den Vorfall, stellten ihn und alarmierten die Polizei. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,86 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell