POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe für den Nordkreis vom 05./06.03.2022

Cloppenburg/Vechta (ots) - Bakum - Verkehrsunfallflucht Am 04.03.2022 in der Zeit zwischen 15:45 Uhr und 16:20 Uhr kam es auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Südholter Straße in Bakum zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine unbekannte Person beschädigte vermutlich beim Einsteigen in den Pkw einen neben ihn stehenden VW Golf. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten sich mit ...

