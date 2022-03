Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Bakum - Verkehrsunfallflucht

Am 04.03.2022 in der Zeit zwischen 15:45 Uhr und 16:20 Uhr kam es auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Südholter Straße in Bakum zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine unbekannte Person beschädigte vermutlich beim Einsteigen in den Pkw einen neben ihn stehenden VW Golf. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Bakum oder in Vechta in Verbindung zu setzen.

Vechta - Trunkenheit im Verkehr

Am 05.03.2022 gegen 01:00 Uhr befuhr ein 51-jähriger Bramscher mit seinem Pedelec die Fahrbahn der Unterführung der Falkenrotter Straße verbotswidrig. Dies wurde durch eine Streife der Polizei Vechta festgestellt. Zeitgleich stellte diese fest, dass der Pedelec-Fahrer in starken Schlangenlinien und schlussendlich eine rot-zeigende Ampel überfuhr. Bei einer anschließenden Kontrolle stellten die Beamten eine starke Alkoholbeeinflussung fest, die sich in einer Atemalkoholkonzentration von 1,7 Promille darstellte. Es wurde daher ein Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und eine Blutprobe entnommen.

Steinfeld - Verkehrsunfallflucht

Am 04.03.2022 gegen 19:20 Uhr kam es auf dem Marktplatz in Steinfeld zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine bislang unbekannte Person fuhr vorwärts aus einer der dortigen Parkbuchten heraus und touchierte hierbei den weißen Sprinter des Geschädigten, welcher ebenfalls auf dem Marktplatz geparkt war. Im Anschluss entfernte sich die unbekannte Person von der Unfallörtlichkeit. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation Lohne oder Steinfeld zu melden.

Damme - Einbruch in Zulassungsstelle

Zwischen Donnerstag, 03. März 2022, 13:00 Uhr und Freitag, 04. März 2022, 07:30 Uhr kam es im Südring zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täter brachen in die dortige Zulassungsstelle ein und entwendeten einen Wandtresor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491-999360) entgegen.

Vechta - Brand eines Müllcontainers

Am Donnerstag, 03. März 2022, geriet gegen 18:45 Uhr ein Müllcontainer aus bislang unbekannter Ursache im Bereich der Landwertstraße in Brand. Die Feuerwehr Vechta rückte mit sieben Einsatzkräften aus und löschte den Container. Die Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt.

Lohne - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Motorradfahrer Am Freitag, 04. März 2022, kam es gegen 15:20 Uhr auf der Märschendorfer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 16-jähriger Motorradfahrer aus Lohne kam aus bislang unbekannter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Verteilerkasten. Durch den Sturz und den Aufprall wurde er leicht verletzt. Er wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden wird auf 3000 Euro geschätzt.

