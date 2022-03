Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Nordkreis Cloppenburg vom 04.03.2022 bis 05.03.2022

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland - Fahren ohne Fahrerlaubnis - Am Freitag, 04.03.2022, um 17:30 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Friesoythe einen 17-jährigen aus Ostrhauderfehn, der mit seinem Kleinkraftrad die Friedhostraße in Saterland befuhr. Hierbei wurde festgestellt, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und kein Versicherungsschutz für das Fahrzeug bestand. Die Weiterfahrt wurde untersagt und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Bösel - Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen - Eine 25-jährige Friesoytherin befuhr am Freitag, 04.03.2022, gegen 12:30 Uhr mit ihrem PKW Peugeot, die Garreler Straße in Fahrtrichtung Bösel. Hierbei geriet sie plötzlich auf den Gegenfahrstreifen und kollidiert mit dem entgegenkommenden PKW, VW, eines 33-jährigen aus Bösel. Bei dem Zusammenstoß wurde der Fahrzeugführer des VW, sowie zwei Kinder im Alter von drei und fünf Jahren leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 13.000 Euro.

Saterland - Verkehrsunfallflucht - Am Freitag, 04.03.2022, in der Zeit von 09:43 Uhr bis 10:17 Uhr beschädigt ein bislang unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Ein-/Ausparken einen PKW, Opel, der auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Saterland, Florianstraße, abgestellt war. Ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen, flüchtete der verursachende Fahrzeugführer vom Verkehrsunfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Saterland unter der Rufnummer 04498-92377-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell