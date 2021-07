Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an PKW

Bild-Infos

Download

Prüm (ots)

Am 09.07.2021 kam es zwischen in der Zeit von 09:30 bis 10:45 Uhr in der Tiergartenstraße in Prüm zu einer Sachbeschädigung an einem braunen Dacia Logan.

Hierbei wurde die Fahrerseite des PKW's durch einen oder mehrere unbekannte Täter mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt.

Zeugen, die Hinweise zu möglichen Tätern bzw. verdächtigen Wahrnehmungen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551/942-0 oder per E-Mail an pipruem.dgl@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell